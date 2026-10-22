Почему суда неделями стоят в очередях на Дунае: журналисты раскрыли причины задержек

Он также отметил, что понижение уровня воды и сложные погодные условия создают дополнительные препятствия для судоходства. В отдельных случаях движение по Сулинскому каналу может полностью прекращаться.

В совокупности эти обстоятельства привели к значительному скоплению судов. В начале сентября вблизи Сулинского канала в очереди находились около 80 судов, некоторые из которых ждали прохода до 17 суток.

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