В основном в них – те, кто имеет отсрочку от мобилизации или бронирование. Подробнее о ситуации рассказал руководитель пресс-центра Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Очереди в ТЦК на Полтавщине

По словам Истомина, большая часть тех, кто сейчас стоит в очередях, – это все-таки военнообязанные, которые имеют или основания для отсрочки, или основания для бронирования.

Спикер согласился, что очереди немного увеличились, однако заметил, что они состоят не из военнообязанных, прибывших добровольно или по повесткам, а из военнообязанных, которых присылают предприятия для бронирования.

"Также не стоит забывать, что продолжается увольнение военнослужащих срочной службы. Определенная их часть, которые приходят, чтобы стать на воинский учет, также в этих очередях есть", – объяснил Истомин.

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