В одном из местных СМИ 29 апреля появилась информация, якобы прием документов на отсрочку прекратили, потому что правила их предоставления изменятся после вступления в силу нового закона о мобилизации, а рассмотрение пакета документов затянется до того момента. Поэтому, вроде бы, чтобы не тратить время людей, документы не принимают. Впрочем, спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что эта информация оказалась ложной, а слова спикера Черкасского ТЦК Алины Кривошеи вырвали из контекста.

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Что же на самом деле происходит

По словам пресс-секретаря черкасского центра комплектования Алины Кривошеи, принимать документы на отсрочку от службы в ВСУ прекратили временно. Все для того, чтобы подробнее изучить новый закон о мобилизации. Она говорит, что должно быть отдельное постановление Кабинета министров Украины о разработке других алгоритмов по предоставлению отсрочки.

Отсрочку предоставляют районные военные администрации, а мы только формировали пакет документов и передавали на рассмотрение. Рекомендую носить с собой все документы, подтверждающие, что вам предоставили право на отсрочку. Если работники ТЦК будут вручать повестку, то вы можете показать те документы или показать именно в военкомате,

– говорит Алина Кривошея.

Пресс-секретарь отмечает, что после вступления в силу закона о мобилизации, 18 мая 2024 года, прием документов возобновят. В то же время заявления, поданные до 25 апреля, будут рассматривать согласно действующему законодательству.

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