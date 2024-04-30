У одному з місцевих ЗМІ 29 квітня з'явилась інформація, начебто прийом документів на відстрочку припинили, бо правила їх надання зміняться після набрання чинності нового закону про мобілізацію, а розгляд пакету документів затягнеться аж до того моменту. Тому, начебто, щоб не витрачати час людей, документи не приймають. Втім, спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що ця інформація виявилась неправдивою, а слова спікера Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї вирвали з контексту.

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Що ж насправді відбувається

За словами речниці черкаського центру комплектування Аліни Кривошеї, приймати документи на відстрочку від служби в ЗСУ припинили тимчасово. Усе для того, щоб детальніше вивчити новий закон про мобілізацію. Вона говорить, що має бути окрема постанова Кабінету міністрів України про розроблення інших алгоритмів щодо надання відстрочки.

Відстрочку надають районні військові адміністрації, а ми лише формували пакет документів і передавали на розгляд. Рекомендую носити з собою усі документи, які підтверджують, що вам надали право на відстрочку. Якщо працівники ТЦК будуть вручати повістку, то ви можете показати ті документи або показати саме у військкоматі,

– говорить Аліна Кривошея.

Речниця зазначає, що після набуття чинності закону про мобілізацію, 18 травня 2024 року, прийом документів поновлять. Водночас заяви, подані до 25 квітня, будуть розглядати згідно з чинним законодавством.

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