Оккупанты обстреляли аэропорт в Сумах

Российские оккупанты продолжают атаки на города Украины. Так, под вражеским ударом оказался сумской аэропорт.

В результате обстрела было повреждено здание, а также есть пострадавшие. Об этом заявил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, информирует 24 Канал.

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Последствия атаки врага

По словам начальник Сумской ГВА, вчера российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в частности по аэропорту.

Дрозденко объяснил, что в результате вражеской атаки само здание структуры повреждено. Жертв, к счастью, нет.

Он отметил, что есть трое пострадавших. Они получили повреждения различной степени. Всем оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Кроме этого, глава Сумской ГВА очертил масштабы разрушений. По его словам, в результате вражеской атаки в помещении аэропорта повреждены окна, к тому же произошло возгорание травы. Дрозденко отметил, что это была небольшая площадь – 150 метров квадратных. Он подчеркнул, что возгорание было быстро ликвидировано.

Журналисты поинтересовались, известно ли уже, чем именно обстреливали оккупанты город. Глава Сумской ГВА отметил, что, по их информации, то была ракета.

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