Очередная ядерная провокация: Россия обвинила Украину в "атаке на энергоблок ЗАЭС"

Россия 30 мая заявила, что Украина якобы "атаковала энергоблок Запорожской АЭС". Возле одного из его зданий якобы сдетонировал дрон.

Такие обвинения обнародовало пропагандистское росСМИ ТАСС, со ссылкой на гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Что произошло возле ЗАЭС?

Гендиректор "Росатома" обвинил Украину в якобы взрыве у здания машинного зала энергоблока №6 на Запорожской АЭС. По его словам, "в результате взрыва основное оборудование не повреждено".

Лихачев заявил, что "дрон" управлялся на оптоволокне. Поэтому, мол, исключает, что он мог попасть туда случайно.

Россияне возмущаются и заявляют, что "ВСУ переходят границы". Более того, говорят, что от Украины "можно ожидать удары непосредственно по атомному реактору и системам безопасности".

Другие российские провокации на ЗАЭС

Напомним, в ночь на 29 мая на оккупированной станции исчезло внешнее электроснабжение. Так случился 16 с начала полномасштабного вторжения блекаут на ЗАЭС. Его причины неизвестны. На час после отключения заработали аварийные дизельные генераторы.

За два дня до этого оккупанты заявили, что на станции на 12 часов исчезли стационарная телефонная связь и интернет-соединение. Причину не установили, но инцидент произошел, когда сообщалось об атаках на Энергодар.