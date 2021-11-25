Попытка штурма произошла на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче. На прорыв пошла группа из 200 мигрантов.

К теме Эстония направит на польско-белорусскую границу своих военных

Белорусские солдаты слепили польские службы лазерами

Польские пограничники сообщили, что при этом нелегалы ​​бросали в них камни и ветки. Белорусские пограничники традиционно не останавливали мигрантов.

Более того, они слепили своих польских коллег. Для этого белорусские солдаты использовали стробоскопы и лазеры.

Как нелегалы ​​прорывали границу / Смотрите видео от польских пограничников:

Польша может закрыть пограничные переходы

Ранее состоялось очередное заседание штаба кризисного управления по ситуации на границе. Участие в нем приняли президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий, руководители МВД и МИД.

Как сообщает WNP, в Польше отметили, что именно от Беларуси зависит, будут ли закрыты пограничные переходы. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что Варшава хотела бы, чтобы торговля и дальше функционировала.

Ситуация на границе – это та опасность, которую мы видели возле пограничных переходов, заставила закрыть этот переход (в Кузнице). Мы абсолютно полны решимости обезопасить польскую границу. Если ситуация обострится, необходимо закрыть дальнейшие пункты пропуска границы,

– сказал Пшидач.

Польские власти говорят, что сотрудничают с европейскими партнерами. Дипломатические усилия будут продолжаться до тех пор, пока не состоится деэскалация.

Ранее Поломали ограждение: мигранты ночью снова пытались прорваться сквозь границу в Польшу

Кратко о ситуации на границе Польши и Беларуси:

На границе ночью 24 ноября ранили польского военного. Инцидент произошел во время штурма границы.

Ранее нелегалы ​​сразу дважды прорывали границу между странами. На штурм пошли около 100 человек.

Тем временем Евросоюз пообещал внести в "черный список" туристические компании, которые способствуют потоку беженцев.

ВОЗ хочет мобилизовать силы для помощи нелегалам.

Текст публикации Пограничной службы Польши:

Вчера, 24 ноября, на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче, группа из более 200 человек силой пересекла польско-белорусскую границу. В польские службы бросали камни и деревянные ветки, белорусские солдаты стробоскопами и лазерами ослепили польские службы.