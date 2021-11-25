Спроба штурму відбулась на ділянці, що що охороняється прикордонною заставою в Черемчі. На прорив пішла група з 200 мігрантів.
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Білоруські солдати сліпили польські служби лазерами
Польські прикордонники повідомили, що при цьому нелегали кидали у них каміння та дерев'яні гілки. Білоруські прикордонники традиційно не зупиняли мігрантів.
Ба більше, вони сліпили своїх польських колег. Для цього білоруські солдати використовували стробоскопи та лазери.
Як нелегали проривали кордон / Дивіться відео від польських прикордонників:
Польща може закрити прикордонні переходи
Раніше відбулось чергове засідання штабу кризового управління щодо ситуації на кордоні. Участь у ньому взяли президент Анджей Дуда та прем'єр Матеуш Моравецький, керівники МВС та МЗС.
Як інформує WNP, у Польщі зазначили, що саме від Білорусі залежить, чи будуть закриті прикордонні переходи. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач наголосив, що Варшава хотіла би, щоб торгівля і надалі функціонувала.
Ситуація на кордоні – це та небезпека, яку ми бачили навколо прикордонних переходів, змусила закрити цей перехід (у Кузьниці). Ми абсолютно сповнені рішучості убезпечити польський кордон. Якщо ситуація загостриться, буде необхідно закрити подальші пункти пропуску кордону,
– сказав Пшидач.
Польська влада каже, що співпрацює з європейськими партнерами. Дипломатичні зусилля триватимуть доти, доки не відбудеться деескалація.
Раніше Поламали огорожу: мігранти вночі знову намагалися прорватися крізь кордон до Польщі
Коротко про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі:
- На кордоні вночі 24 листопада поранили польського військового. Інцидент трапився під час штурму кордону.
- Раніше нелегали одразу двічі проривали межу між країнами. На штурм пішли близько 100 осіб.
- Тим часом Євросоюз пообіцяв внести в "чорний список" ті туристичні компанії, які сприяють потоку біженців.
- ВООЗ хоче мобілізувати сили задля допомоги нелегалам.
Текст публікації Прикордонної служби Польщі:
Вчора, 24 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з понад 200 осіб силоміць перетнула польсько-білоруський кордон. У польські служби кидали каміння та дерев'яні гілки, білоруські солдати стробоскопами та лазерами засліпили польські служби.