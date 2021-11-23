Завдяки таким діям ЄС хоче завадити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу для блоку. Європа називає новий механізм останньою відповіддю на кризу, яка виникла на білоруському кордоні.

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Що спонукало ЄС до цього рішення

Від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького були попередження про те, що Європа стикається із "синхронізованою" загрозою безпеці через прикордонну кризу.

Європейська комісія переконана, що події із мігрантами "не могли б відбутися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо".

Яке покарання очікує на порушників

Для сухопутного, повітряного, внутрішнього водного та морського транспорту компаній-порушників можуть призупинити ліцензію.

Ще одне покарання може бути у вигляді обмежень на європейські операції перевізників та заморожування транзиту через Європу.

Мігранти на білорусько-польському кордоні