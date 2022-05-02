Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины 2 мая. Отмечается, что в конце мая – начале июня российское руководство может прибегать к провокациям в приграничных с Украиной районах, после чего снова попытается переложить ответственность за совершенное на наше государство.

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В России готовятся к эпидемии холеры

В ГУР МО Украины рассказали, что главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". Особое внимание концентрируется на дополнительных мероприятиях по профилактике в областях и регионах, граничащих с Украиной:

Брянский;

Курской;

Ростовской;

Белгородской;

Воронежской областях;

в Краснодарском крае;

во временно оккупированном Крыму.

По постановлению руководителям территориальных управлений федеральной службы России по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния человека ("Роспотребнадзор") поручено :

до 15 мая подготовить лаборатории, чтобы проводить исследования по холере, усилить контроль за торговыми точками, местами массового скопления людей;

проинформировать население о мерах по профилактике холеры;

до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений и учреждений к осуществлению противоэпидемических мероприятий, а также подготовить расчет необходимых медицинских препаратов.

К слову, в ГУР МО подчеркнули, что, по всей вероятности, руководство России прибегнет к провокациям вблизи границ с Украиной в конце весны – в начале лета этого года. Ответственность за них будут традиционно пытаться переложить на Украину, обвиняя наше государство в "применении биологического оружия".

Последние провокации России

В Луганской области россияне нашли несколько контейнеров с формой ВСУ. Глава Луганской ОВА отметил, что, по всей вероятности, оккупанты могут использовать "находку" с целью осуществления провокаций в регионе.

На территории непризнанного Приднестровья произошел ряд взрывов. На территории были найдены тубусы от РПГ-27, которые находятся на вооружении только у России, самого непризнанного Приднестровья, Иордании и Габона.

Кроме того, россияне планировали теракт – с помощью ДРГ хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину. Диверсанты, пытавшиеся втереться в доверие украинских защитников и совершить теракт, были задержаны СБУ.

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