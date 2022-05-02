Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 2 травня. Зазначається, що наприкінці травня – початку червня російське керівництво може вдаватись до провокацій у прикордонних з Україною районах, після чого знову спробує перекласти відповідальність за скоєне на нашу державу.

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У Росії готуються до епідемії холери

У ГУР МО України розповіли, що головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага концентрується на додаткових заходах з профілактики в областях та регіонах, що межують з Україною:

Брянській;

Курській;

Ростовській;

Бєлгородській;

Воронезькій областях;

у Краснодарському краї;

у тимчасово окупованому Криму.

За постановою, керівникам територіальних управлінь федеральної служби Росії з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини ("Росспоживнагляд") доручено:

до 15 травня підготувати лабораторії, щоб проводити дослідження на холеру, посилити контроль за торговельними точками, місцями масового скупчення людей;

поінформувати населення про заходи з профілактики холери;

до 1 червня забезпечити готовність медичних закладів та установ до здійснення протиепідемічних заходів, а також підготувати розрахунок необхідних для цього медичних препаратів.

До слова, у ГУР МО наголосили, що, цілком ймовірно, керівництво Росії вдасться до провокацій поблизу кордонів з Україною наприкінці весни – на початку літа цього року. Відповідальність за них традиційно намагатимуться перекласти на Україну, звинувачуючи нашу державу у "застосуванні біологічної зброї".

Останні провокації Росії

На Луганщині росіяни знайшли декілька контейнерів з формою ЗСУ. Очільник Луганської ОВА зазначив, що, цілком ймовірно, окупанти можуть використати "знахідку" з метою здійснення провокацій у регіоні.

На території невизнаного Придністров'я відбулась низка вибухів. На території були знайдені тубуси від РПГ-27, які є на озброєнні лише у Росії, самого невизнаного Придністров'я, Йорданії та Габону.

Крім того, росіяни планували теракт – за допомогою ДРГ хотіли збити пасажирський літак та звинуватити у цьому Україну. Диверсанти, які намагались втертись у довіру українських захисників та скоїти теракт, були затримані СБУ.

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