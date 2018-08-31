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Очередная демонстрация силы: Россия проведет масштабные военные учения у берегов Сирии

29 Читати новину українською
Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море
Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море / Фото из открытых источников

Кремль проведет масштабные военные учения у берегов Сирии в Средиземном море на фоне обострения противостояния между Западом и Россией относительно сирийской провинции Идлиб. В маневрах, которые продлятся с 1 по 8 сентября, примут участие 25 кораблей ВМФ и 30 самолетов ВКС РФ.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

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Так, в военных учениях примут участие корабли Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". Также Россия привлечет стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

В российском министерстве также добавили, что эти учения вызваны ростом напряженности в сирийском Идлибе. Сообщается, что президент Сирии Башар Асад намерен начать поэтапное наступление в провинции. В свою очередь, США предупредили, что не оставят подобные действия без внимания, пригрозив "решительным ответом".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

Теги: Новости политики Новости России Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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