Очередное проявление агрессии, – Польша о призыве Еврокомиссии ввести санкции против нее

Польша возмутилась из-за решения Еврокомиссии ввести против нее санкции. Министр юстиции назвал это "проявлением агрессии и попыткой ограничить суверенитет" страны.

Реакция Польши на призыв к санкциям

Збигнев Зибро сказал, что Еврокомиссия не имеет права вмешиваться в организацию судебной системы в Польше. Мол, ЕС игнорирует случай с Германией, где политики самостоятельно выбирают судей в наивысший суд.

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Чиновник добавил, что принцип отбора в Польше почти таким же, как в Испании. Однако Еврокомиссия и суд ЕС также якобы игнорируют этот случай.

Нельзя найти иного объяснения, чем то, что мы имеем дело с политикой. Это агрессия против Польши под правовым приводом,

– заметил Зибро.

Почему Еврокомиссия хочет ввести ограничения против страны

Еврокомиссия настаивала на санкциях за невыполнение Польшей решение о временных мерах. Говорится об обязательствах немедленно остановить применение положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Европейский суд заявил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше не согласуется с законодательством ЕС. В то же время Варшава не осуществила все необходимые меры для исполнения решений суда и до сих пор применяет обжалованное законодательство.