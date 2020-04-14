Очередное обострение на Донбассе: есть раненые

По состоянию на 17:00 14 апреля от начала суток боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате двое украинских военных получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, оккупанты нарушали режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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По информации штаба, возле Авдеевки зафиксировали два обстрела, а рядом с населенным пунктом Пески – один. Били боевики из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, еще одна атака состоялась в районе Красногоровки: здесь враг применил станковые противотанковые гранатометы.

В результате боевых действий, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Им оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение. Потери боевиков уточняются.

Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня,

– отметили в пресс-центре ОС.

В штабе добавили, что ситуация на участках разведения (Петровское, Золотое и Станица Луганская) остается стабильной – боевики соблюдают режим тишины.

В течение суток 13 апреля боевики на Донбассе 7 раз применяли оружие против украинских военных. Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". К счастью, никто из украинских воинов не пострадал в результате боевых действий.

Важно! Несмотря на договоренность о режиме тишины, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших военных. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала