Чергове загострення на Донбасі: є поранені

Станом на 17:00 14 квітня від початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях. У результаті двоє українських військових зазнали поранень.

Як повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил, окупанти порушували режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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За інформацією штабу, біля Авдіївки зафіксували два обстріли, а поруч із населеним пунктом Піски – один. Били бойовики з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, ще одна атака відбулась у районі Красногорівки: тут ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

Внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранення. Їм надали необхідну допомогу та евакуювали до військового медичного закладу. Втрати бойовиків уточнюють.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму припинення вогню,

– наголосили у пресцентрі ОС.

У штабі додали, що ситуація на ділянках розведення (Петрівське, Золоте та Станиці Луганьскій) залишається стабільною – бойовики дотримують режиму тиші.

Упродовж доби 13 квітня бойовики на Донбасі 7 разів застосовували зброю проти українських військових. Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав внаслідок бойових дій.

Важливо! Попри домовленість про режим тиші, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу