Очередной акт ядерного терроризма – Денисова о полете ракет возле Хмельницкой АЭС

Утром 25 апреля на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Позже появилась информация о том, что вблизи Хмельницкой АЭС пролетели две крылатые ракеты.

Омбудсменка Людмила Денисова заявила, что две российские крылатые ракеты, пролетевшие по водоему-охладителю Хмельницкой АЭС – это очередной акт ядерного терроризма России.

К теме Вблизи Хмельницкой АЭС пролетели две крылатые ракеты

Этот акт ядерного терроризма со стороны России мог стать экологической катастрофой как для Украины, так и для Европы,

– сообщила она.

В настоящее время нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков Хмельницкой АЭС нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние находится в пределах нормы, а территория Хмельницкой АЭС – под усиленной охраной.

Своими действиями в Украине Россия грубо нарушает требования статьи 56 Дополнительного протокола 1977 к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере,

– сообщила Денисова.

Также она призвала международных партнеров и МАГАТЭ в срочном порядке принять все возможные меры для прекращения боевых действий России вокруг украинских АЭС и остановить ядерный терроризм на территории Украины.

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