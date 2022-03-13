Оккупанты еще раз показывают силу "русского мира". Так, всю ночь они наносили удары по Донецкой области, рассказывает глава ОВА Павел Кириленко.

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В результате сброса российских бомб получили повреждения несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донетчины ". О жертвах и пострадавших информации нет .

Также оккупанты обстреляли два помещения Святогорской лавры . В них во время бомбардировки находились около тысячи людей, из которых более двухсот детей.

Одного человека госпитализировали, а еще двое самостоятельно обратились в травмпункт в Славянске. Известно также, что 30 людям оказали помощь на месте. Они получили незначительные ранения.