Окупанти вкотре показують силу "русского міра". Так, протягом усієї ночі вони завдавали ударів по Донеччині, розповідає глава ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок скидання російських бомб зазнали пошкоджень кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Про жертв і постраждалих інформації немає.

Також окупанти обстріляли два приміщення Святогірської лаври. У них під час бомбардування перебували майже тисяча людей, з яких – понад дві сотні дітей.

Одну людину госпіталізували, а ще двоє самостійно звернулися до травмпункту у Слов'янську. Відомо також, що 30 людям допомогу надали на місці. Вони отримали незначні поранення.

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