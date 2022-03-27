Очередной фейк: Главнокомандующий ВСУ отрицал жестокое отношение к пленным оккупантам

Украинские герои относятся к пленным оккупантам лучше, чем их командование. Впрочем, российская пропаганда мечтает приписать зверское отношение к пленникам не своей армии, а нашим защитникам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что и так все хорошо знали – наши герои, в отличие от оккупантов, соблюдают все нормы международного гуманитарного права. Пленные русские солдаты получают гораздо лучшее отношение, чем у себя дома.

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Очередной фейк россиян

Враг снимает постановочные видео, где якобы "украинские военные" проявляют нечеловеческое отношение к "русским пленникам". Оккупантам невдомек, что их лжи может поверить только русский народ.

Украинские военные соблюдают все нормы международного права и обеспечивают пленным все необходимые условия.

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