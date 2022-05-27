Об очередном факте сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Там был обнаружен очередной могильник на 70 тел.

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Во время разбора завалов российские спасатели обнаружили по улице Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" около 70 тел погибших. Причина та же – людей заблокировало обломками здания после обстрела,

– говорит он.

По информации Андрющенко, тела погибших упаковали в пластиковые пакеты и вывезли, чтобы похоронить в братской могиле в селе Старый Крым. Людей не идентифицировали. Как рассказали местные жители, тела выглядели так, что идентифицировать не было смысла.

"Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще найдут. Единицы? Десятки? Сотни? Ярость. Просто ярость", – констатирует советник мэра города.

Ситуация в Мариуполе: главное

Защитники Мариуполя выполнили свое боевое задание и покинули территорию рубежа обороны – завод "Азовсталь". Теперь в городе россияне заметают следы своих страшных преступлений. В частности, российские оккупанты собираются расширить братскую могилу в Мариуполе. Они убили множество людей, а теперь негде их похоронить. Могила расположена на старом кладбище города "Некрополь" в Центральном районе. Это уже четвёртый ров, который смогли идентифицировать совместно с журналистами.

К людям, еще оставшимся в городе, они относятся по своей привычной схеме – совершают террор. Например, российские оккупационные власти решили отменить каникулы в Мариуполе и продолжить учебный процесс. Оккупанты хотят перевести украинских детей на российскую программу, чтобы те до 1 сентября забыли обо всем украинском.

Также в городе критическая эпидемиологическая ситуация. Ведь россияне стерли его с лица земли. Разбомбили все что можно было и оставили без коммуникаций. Петр Андрющенко предупреждал, что из-за эпидемиологической катастрофы в городе могут погибнуть тысячи местных жителей. Он предположил, что это может быть еще 10 тысяч человек до конца года.

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