Первый этап большого обмена пленными состоялся: завтра могут вернуть еще больше военных
- 5 марта состоялся первый этап обмена пленными, во время которого вернули 200 украинских защитников.
- Ожидается, что 6 марта состоится второй этап обмена, который может быть более масштабным. Вероятно, по формуле 300 на 300.
В четверг, 5 марта, состоялся первый этап масштабного обмена военнопленными в рамках договоренностей переговорных групп в Женеве. Уже завтра ожидается следующий обмен, во время которого могут вернуть еще больше украинских защитников.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Когда состоится следующий обмен?
Сегодня, 5 марта, на родину вернулись 200 украинских защитников в рамках масштабного обмена военнопленными. Это первый этап договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.
Ожидается, что уже завтра, 6 марта, состоится второй этап обмена. По предварительной информации, он может быть еще более масштабным и позволит вернуть домой большее количество украинских военных.
По данным российской стороны, следующий обмен может состояться по формуле 300 на 300.
Координационный штаб выразил благодарность Соединенным Штатам и американскому лидеру Дональду Трампу за содействие и усилия, направленные на возвращение украинских граждан домой.
Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских Защитников,
– добавили в сообщении.
К слову! Проект "Хочу жить" отметил, что Россия после обменов снова отправляет своих военных на войну против Украины. Обмен в формате "всех на всех" позволил бы российской армии восполнить свои личные потери, впрочем враг не соглашается на такое предложение.
В то же время в Украине действует другая норма – военные, которые вернулись из плена, могут быть уволены со службы.
Кого удалось вернуть во время этого обмена?
5 марта домой из российского плена удалось вернуть 200 украинских защитников.
Среди них – военнослужащие Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных военнопленных есть Защитники Мариуполя, которые были в плену около 4 лет.
На этот раз удалось освободить не только солдат и сержантов, но и офицеров украинской армии.