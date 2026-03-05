Первый этап большого обмена пленными состоялся: завтра могут вернуть еще больше военных

В четверг, 5 марта, состоялся первый этап масштабного обмена военнопленными в рамках договоренностей переговорных групп в Женеве. Уже завтра ожидается следующий обмен, во время которого могут вернуть еще больше украинских защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Когда состоится следующий обмен?

Сегодня, 5 марта, на родину вернулись 200 украинских защитников в рамках масштабного обмена военнопленными. Это первый этап договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.

Ожидается, что уже завтра, 6 марта, состоится второй этап обмена. По предварительной информации, он может быть еще более масштабным и позволит вернуть домой большее количество украинских военных.

По данным российской стороны, следующий обмен может состояться по формуле 300 на 300.

Координационный штаб выразил благодарность Соединенным Штатам и американскому лидеру Дональду Трампу за содействие и усилия, направленные на возвращение украинских граждан домой.

Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских Защитников,

– добавили в сообщении.

К слову! Проект "Хочу жить" отметил, что Россия после обменов снова отправляет своих военных на войну против Украины. Обмен в формате "всех на всех" позволил бы российской армии восполнить свои личные потери, впрочем враг не соглашается на такое предложение.



В то же время в Украине действует другая норма – военные, которые вернулись из плена, могут быть уволены со службы.

