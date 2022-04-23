Известно, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Важно "Нам в квартиру прилетел "русский мир": жители Харькова показали жуткие последствия обстрелов
Согласно данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району в городе Харьков.
В результате ранения получила 62-летняя женщина. Кроме этого, поврежден торговый центр и жилые дома рядом.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
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