Известно, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Важно "Нам в квартиру прилетел "русский мир": жители Харькова показали жуткие последствия обстрелов

Согласно данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району в городе Харьков.

В результате ранения получила 62-летняя женщина. Кроме этого, поврежден торговый центр и жилые дома рядом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, в Харькове не будет ночных богослужений на Пасху во избежание возможных провокаций со стороны оккупантов. Кроме того, комендантский час перед праздником начнется в 19:00 и завершится в 5:00.

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