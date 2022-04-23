Відомо, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Важливо "Нам у квартиру прилетів "русскій мір": мешканці Харкова показали моторошні наслідки обстрілів

Згідно з даними слідства, 23 квітня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл по Київському району місті Харкові.

Як результат, поранення отримала 62-річна жінка. Крім цього, пошкоджено торговий центр та житлові будинки поруч.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, у Харкові не буде нічних богослужінь на Великдень, щоб уникнути можливих провокацій з боку окупантів. Окрім того, комендантська година перед святом розпочнеться о 19:00 та завершиться о 5:00.

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