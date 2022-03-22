Очередной провал российского пропагандиста: новый YouTube-канал Соловьева заблокировали

Одному из самых известных пропагандистов России Владимиру Соловьеву становится все труднее распространять дезинформацию в сети. Очередная попытка россиянина развивать свой канал на YouTube провалилась.

Российский оппозиционный журналист Александр Сотник сообщил, что новый канал Соловьева на платформе YouTube был удален.

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Новый YouTube-канал Соловьева заблокировали

Сотник поблагодарил всех, кто принял участие, по его словам, в "охоте".

Слава Украине! Бан пропогандонам!

– написал Сотник.

Добавим, что Соловьев распространяет свою пропаганду не только на российском телевидении, но до сих пор пытается это делать в сети интернет. 8 марта 2022 года стало известно о том, что американский видеохостинг заблокировал его канал на своей платформе.

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