Очередной скандал в Укрзализныце: пассажирам продали билеты на вагоны, которых не было

Меньше чем через неделю в Укрзализныце случился уже третий скандал. На этот раз пассажирам продали билеты на вагоны, которых просто не было. Людям пришлось ехать 12 часов сидя по 3 – 4 человек на одном месте.

Пассажиров несколько раз пересаживали на другие места

Пассажиры поезда №117 сообщением Киев – Черновцы рассказали об очередном трэше в Укрзализныце ночью 2 октября. Выяснилось, что у поезда было на 4 вагона меньше, чем должно было бы.

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Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные на 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде нет. И 14-го вагона нет. И еще какого-то там вагона нет,

– рассказал Дмитрий Пальчиков.

Вместо того, чтобы ехать на своих купленных местах, пассажиры почти до полуночи сидели с чемоданами на местах других людей. Впоследствии проводники пристроили пассажиров на свободные места, мол, их не раскупили. Однако поспать людям не удалось.

"Полвторого пришли люди и сказали, что это их места. И это реально были их места. Мы, как бездомные с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое пристанище. После того, как мы выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду нас пристроила окончательно", – подчеркнул Дмитрий.

Смотрите видео из переполненного вагона поезда Укрзализныци:

Реакция Укрзализныци

В Укрзализныце такую ситуацию объяснили аварией недалеко от станции "Залещики". Там случился оползень. Однако по словам Дмитрия, произошло это еще 23 сентября. Компания извинилась за "эту ситуацию".

Разбираемся почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке. Сделаем выводы. Спасибо за сигнал и надеемся, что остальное путешествие будет удачнее,

– отметили в Укрзализныце.

Выяснилось, что это не первая такая ситуация. В комментариях к сообщению пользователи рассказали, что накануне также не попали на свои места, потому что не было вагонов из-за аварии: "Вчера ехала Интерсити из Киева во Львов, и там подали не тот поезд, на который продавали билеты на сайте УЗ. У всех не те места, что должны были быть. Пол третьего вагона пересадили в первый".

29 сентября в поезде Киев – Львов пассажир пытался изнасиловать известную ілюстраторку детских книг Надежду Кушнир. Жертва не нашла поддержки среди проводницы и начальника поезда, ведь те просто переселили ее в другое купе, не вызвав полицию. В Укрзализныце ответили, что"понимают шок ситуации".

Полный текст публикации Дмитрия Пальчикова в фейсбуке:

О невероятной поездке в поезде без четырех вагонов.

Укрзализныця – это трэш. Вместо того, чтобы сесть на свои купленные места, мы почти до полуночи сидели с чемоданами в ногах вместе с теми, у кого были билеты во втором вагоне. Дальше нас пристроили спать на какие-то рандомные чужие места. Сказали, что все ок, никого не будет, потому что вроде продажа билетов на этот поезд остановили и это не раскупленные билеты. Ну ок. Мы легли, но чувство, что ночь будет длинной, нас не покидало. Полвторого пришли люди и сказали, что это их места. И это реально были их места. Мы как бездомные с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое пристанище. После того, как мы выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду нас пристроила окончательно.

Утром проснулся и думаю: Какого черта?

– Как поезд мог приехать без четырех вагонов, на которые купили билеты? Как это вообще реально?

– УЗ имеет мою почту, потому что туда приходят билеты. Почему мне не прислать апдейты? Хоть что-то?

– В УЗ говорят, был обвал грунта. Так, случается, понимаю. Но это было 23 сентября. Еще раз. 23 сентября произошел обвал грунта. Сейчас 2 октября. Чем в УЗ занимались до сих пор?

– Обвал произошел за около 30 километров от Черновцов. То есть по сути у конечной точки. Неужели нельзя было ехать 500 километров из Киева нормально, а ближе к точке организовать какое-то решение ситуации (предварительно объяснив пассажирам, что шит гепенс)? Или пересадка, или автобусы от УЗ, или отсоединить несколько вагонов, а потом чуть дальше их тепловозом присоединить обратно, проехав место аварии. Я не эксперт в этом. Но, блин, за более чем неделю можно было что-то придумать лучше, чем продать билеты и не дать четыре вагона.

– Почему проводники ничего не знали? Они тупо сами офигели. Их тупо кинули. Бросили выгребать этот трэш от офигевших и злых пассажиров. И что-то мне подсказывает, их еще сделают виноватыми. Они, конечно, немножко тупили, но блин. Или это мой Стокгольмский синдром. Мне их тупо было жалко. Как четыре вагона пассажиров пристроить?

– Чего стоит достоинство пассажира для УЗ?