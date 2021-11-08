В частности его не хотят показывать в суде. Об этом в эфире 24 канала сказал член Политического совета партии "Единое национальное движение" Грузии Гиорги Барамидзе.

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По его словам, Саакашвили боятся даже в суде. Хотя и инстанцией полностью руководит олигарх Бидзина Иванишвили.

Очевидно, что власть боится Саакашвили,

– подчеркнул Барамидзе.

Он отметил, что недавно выступил министр юстиции Грузии. Он сказал, что если будет суд, то, вероятно, Саакашвили не будет там присутствовать.

Барамидзе: власть играет с огнем

"Его боятся показать людям: чтобы они физически увидели его и услышали. Власть пытается создавать проблемы и действительно играет с огнем", – сказал активист.

Многие десятки тысяч граждан, как пояснил Барамидзе, собираются в очередной раз на митинги. Одним из их требований было перевести Саакашвили в нормальную клинику.

Кстати! Грузинский политик отметил, что уже с 8 ноября начнется непрерывный митинг в защиту Саакашвили.

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