В частности его не хотят показывать в суде. Об этом в эфире 24 канала сказал член Политического совета партии "Единое национальное движение" Грузии Гиорги Барамидзе.
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По его словам, Саакашвили боятся даже в суде. Хотя и инстанцией полностью руководит олигарх Бидзина Иванишвили.
Очевидно, что власть боится Саакашвили,
– подчеркнул Барамидзе.
Он отметил, что недавно выступил министр юстиции Грузии. Он сказал, что если будет суд, то, вероятно, Саакашвили не будет там присутствовать.
Барамидзе: власть играет с огнем
"Его боятся показать людям: чтобы они физически увидели его и услышали. Власть пытается создавать проблемы и действительно играет с огнем", – сказал активист.
Многие десятки тысяч граждан, как пояснил Барамидзе, собираются в очередной раз на митинги. Одним из их требований было перевести Саакашвили в нормальную клинику.
Задержание Саакашвили: основное
- В начале октября, когда Саакашвили приехал в Тбилиси, его задержали.
- Сам политик считает себя политическим заключенным. Он решил в знак протеста голодать.
- Из-за этого его здоровье начало стремительно ухудшаться. Также он отказался от витаминов и лекарств.
- Уже 8 ноября появилась информация, что Саакашвили срочно забрали из тюрьмы на самолете.