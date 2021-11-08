Зокрема його не хочуть показувати в суді. Про це в ефірі 24 каналу сказав член політичної ради партії "Єдиний національний рух" Грузії Гіоргі Барамідзе.
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За його словами, Саакашвілі бояться навіть в суді. Хоча й інстанцію повністю керує олігарх Бідзіна Іванішвілі.
Очевидно, що влада боїться Саакашвілі,
– наголосив Барамідзе.
Він зауважив, що нещодавно виступив міністр юстиції Грузії. Він сказав, що якщо буде суд, то, ймовірно, Саакашвілі не буде там присутнім.
Барамідзе: Влада грає із вогнем
"Його бояться показати людям: щоб вони фізично побачили його і почули. Влада намагається створювати проблеми і дійсно грає із вогнем", – сказав активіст.
Багато десятків тисяч громадян, як пояснив Барамідзе, збираються вкотре на мітинги. Однією із їхніх вимог було перевести Саакашвілі в нормальну клініку.
Затримання Саакашвілі: основне
- На початку жовтня, коли Саакашвілі приїхав у Тбілісі, його затримали.
- Сам політик вважає себе політичним в'язнем. Він вирішив на знак протесту голодувати.
- Через це його здоров'я почало стрімко погіршуватися. Також він відмовився від вітамінів та ліків.
- Вже 8 листопада з'явилась інформація, що Саакашвілі терміново забрали із в'язниці на літаку.