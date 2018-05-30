14:06
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Очевидно, за ним следили, потому Бабченко вчера не должен был быть в Киеве, – продюсер АТР

192 Читати новину українською

В Киеве в среду, 30 мая, вспоминают убитого Аркадия Бабченко. Пусть и не масштабными акциями, но люди несут цветы к российскому посольству и к телеканалу АТР, где работал российский журналист.

Вчерашняя новость о дерзком убийстве Бабченко всколыхнуло не только его коллег, но и всю Украину.

Читайте также: Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста

Российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Коллеги  Бабченко считают, что убийство журналиста было приказу Кремля, ведь Аркадий был врагом Путина №1, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Я знаю, что вчера он (Бабченко – 24 Канал) не должен был быть в Киеве. Он был под Киевом. Он должен был ехать из Канева в другое место. То есть за ним, очевидно, следили и проследили за ним до квартиры. Я очень надеюсь, что расследование будет быстрым,
– сказала генеральный продюсер канала АТР Кристина Бондаренко.

Друг и коллега убитого журналиста Айдер Муждабаев рассказал, что в Украине Аркадий чувствовал себя очень комфортно, а бежал из России именно потому, что на него там оказывали давление.

Люди продолжают приносить к зданию канала цветы.

Возле дома, где жил Бабченко с семьей, правоохранители до сих пор проводят следственные действия.

Видеокомментарий соседей относительно убийства Аркадия Бабченко

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко журналисты Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
сегодня, 14:02 День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
Настя Сукач 7
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 13:08 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
1907
Вы из России? Вас убьют
сегодня, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 715
Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
сегодня, 12:25 Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
Соломія Ніколайчук 2390
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сегодня, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 1051
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук