Очевидно, за ним следили, потому Бабченко вчера не должен был быть в Киеве, – продюсер АТР

В Киеве в среду, 30 мая, вспоминают убитого Аркадия Бабченко. Пусть и не масштабными акциями, но люди несут цветы к российскому посольству и к телеканалу АТР, где работал российский журналист.

Вчерашняя новость о дерзком убийстве Бабченко всколыхнуло не только его коллег, но и всю Украину.

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Российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Коллеги Бабченко считают, что убийство журналиста было приказу Кремля, ведь Аркадий был врагом Путина №1, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Я знаю, что вчера он (Бабченко – 24 Канал) не должен был быть в Киеве. Он был под Киевом. Он должен был ехать из Канева в другое место. То есть за ним, очевидно, следили и проследили за ним до квартиры. Я очень надеюсь, что расследование будет быстрым,

– сказала генеральный продюсер канала АТР Кристина Бондаренко.

Друг и коллега убитого журналиста Айдер Муждабаев рассказал, что в Украине Аркадий чувствовал себя очень комфортно, а бежал из России именно потому, что на него там оказывали давление.

Люди продолжают приносить к зданию канала цветы.

Возле дома, где жил Бабченко с семьей, правоохранители до сих пор проводят следственные действия.

Видеокомментарий соседей относительно убийства Аркадия Бабченко

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.