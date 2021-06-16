Президентские подарки
Байден подарил Путину очки-авиаторы. Их на заказ изготовила компания Randolph USA.
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В администрации США отметили, что компания с 1978 года занимается производством специальных очков, которые предназначены для пилотов-истребителей. С этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".
Кстати, глава Кремля получил еще хрустальную статуэтку бизона, который признан "национальным млекопитающим, представляющим силу, единство и стойкость США".
Путин в Женеву ехал тоже не с пустыми руками. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский президент подарил американскому коллеге деревянный письменный набор "Москва" с хохломской росписью.
Хохломская роспись / Фото Cozyblog
Главное о встрече политиков
- Разговор президентов состоялся на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Путин прибыл в Швейцарию меньше чем за час до начала, а Байден был там еще с вчера.
- Политики говорили около 4 с половиной часов. К ним также присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники.
- После встречи Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции. По данным СМИ, Россия настаивала на совместной, однако Штаты отказались.
- Глава Кремля заявил журналистам, что в вопросе Украины и НАТО "нечего обсуждать". В то же время его коллега в очередной раз заверил в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности.