Такую информацию обнародовали иностранные журналисты, ссылаясь на источники "знакомые с ситуацией". Сейчас известно, что лидеры государств не будут давать совместной пресс-конференции.

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Кремль настаивал на совместной пресконфереции

В США настояли на позиции не проводить совместную пресс-конференцию с главой Кремля.

Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки,

– говорится в сообщении.

Кстати, перед тем в Белом доме рассказали, что группа дипломатов и экспертов советовали главе США Джо Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве. Ведь это может отодвинуть частные переговоры президентов на второй план.

Главы государств уже начали встречу в расширенном формате

Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры в узком формате. Разговор главы Кремля и президента США состоялся в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, первая часть встречи длилась 2 часа.

Сейчас политики уже начали встречу в расширенном формате. Известно, что в ней примут участие помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также Валерий Герасимов, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Дмитрий Козак и Александр Лаврентьев.

Кстати, ранее в Кремле рассказывали, что переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.

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