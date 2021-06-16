Такую информацию обнародовали иностранные журналисты, ссылаясь на источники "знакомые с ситуацией". Сейчас известно, что лидеры государств не будут давать совместной пресс-конференции.
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Кремль настаивал на совместной пресконфереции
В США настояли на позиции не проводить совместную пресс-конференцию с главой Кремля.
Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки,
– говорится в сообщении.
Кстати, перед тем в Белом доме рассказали, что группа дипломатов и экспертов советовали главе США Джо Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве. Ведь это может отодвинуть частные переговоры президентов на второй план.
Главы государств уже начали встречу в расширенном формате
Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры в узком формате. Разговор главы Кремля и президента США состоялся в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, первая часть встречи длилась 2 часа.
Сейчас политики уже начали встречу в расширенном формате. Известно, что в ней примут участие помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также Валерий Герасимов, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Дмитрий Козак и Александр Лаврентьев.
Кстати, ранее в Кремле рассказывали, что переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина: коротко
- 16 июня в Женеве встретились Джо Байден и Владимир Путин.
- Перед тем в Кремле рассказали, что обсудят стратегическую стабильность, пандемию коронавируса, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, а также Украину, Сирию, Ливию, Нагорный Карабах, Афганистан и другие темы.
- При этом Джо Байден заявил, что на встрече будет "очень прямолинейным", но подчеркнул, что США не ищут конфликта.