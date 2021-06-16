Таку інформацію оприлюднили іноземні журналісти, посилаючись на джерела "знайомі з ситуацією". Наразі відомо, що лідери держав не даватимуть спільної пресконференції.
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Кремль наполягав на спільній пресконфереції
У США настояли на позиції не проводити спільну пресконференцію з очільником Кремля.
Чиновники заявили, що Росія наполягала на спільній пресконференції під час переговорів щодо саміту. Але США були проти, оскільки не хотіли надати Путіну платформу, як після саміту 2018 року з колишнім президентом Трампом у Гельсінкі,
– мовиться у повідомленні.
До речі, перед тим у Білому домі розповіли, що група дипломатів та експертів радили очільнику США Джо Байдену відмовитися від спільної пресконференції з Володимиром Путіним за підсумком їхньої зустрічі у Женеві. Адже це може відсунути приватні переговори президентів на другий план.
Глави держав вже почали зустріч в розширеному форматі
Джо Байден та Володимир Путін завершили переговори у вузькому форматі. Розмова очільника Кремля та президента США відбулась в компанії голови російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перша частина зустрічі тривала 2 години.
Наразі політики вже почали зустріч в розширеному форматі. Відомо, що у ній братимуть участь помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, очільник МЗС Сергій Лавров, прессекретар Дмитро Пєсков, а також Валерій Герасимов, Сергій Рябков, Анатолій Антонов, Дмитро Козак та Олександр Лаврентьєв.
До речі, раніше у Кремлі розповідали, що перемовини складатимуться з 3 частин: вузької та двох розширених з перервою на каву.
Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна: коротко
- 16 червня у Женеві зустрілись Джо Байден та Володимир Путін.
- Перед тим у Кремлі розповіли, що обговорять стратегічну стабільність, пандемію коронавірусу, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, клімат, а також Україну, Сирію, Лівію, Нагірний Карабах, Афганістан й інші теми.
- Натомість Джо Байден заявив, що на зустрічі буде "дуже прямолінійним", але наголосив, що США не шукають конфлікту.