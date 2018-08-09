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Очки Magic Leap предлагают новый опыт дополненной реальности

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Magic Leap – новый гаджет дополненной реальности
Magic Leap – новый гаджет дополненной реальности / theverge.com

Компания-стартап Magic Leap выпустила собственные очки дополненной реальности разработкой которых она занималась с 2011 года. До недавнего времени разработчики не имели даже промежуточных прототипов, которые могли бы продемонстрировать работу гаджета.

Об этом сообщило издание The Verge.

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Стартапу удалось привлечь значительные инвестиции на сумму около 2,3 миллиарда долларов от таких компаний, как Google и Alibaba.

Единственным источником информации о гаджете до декабря 2017 года были только видеоролики компании, в которых демонстрировались потенциальные возможности очков.

Позже компания все же анонсировала первую версию, направленную на разработчиков Magic Leap One Creator Edition. Весь гаджет состоял из трех компонентов: очки, вычислительный модуль, который соединялся с очками беспроводным интерфейсом и контроллер для взаимодействия с очками.

доповнена реальність, magic leap, смарт-окуляри

Очки имеют отдельный блок для расчетов и манипулятор взаимодействия с интерфейсом

Основное отличие Magic Leap от аналогичных устройств дополненной реальности является наличие двух встроенных экранов, для каждого глаза отдельно.

Также очки оборудованы крошечными камерами в количестве 6 штук, микрофоном и динамиками. Как уверяют разработчики – в очках установлены специальные экраны светового поля, хранящие информацию о глубине изображения.

magic leap, смарт-окуляри, доповнена реальність

Гаджет оборудован динамиками, микрофоном имеет 6 камер и отдельный экран для каждого глаза

С 8 августа устройство можно приобрести в нескольких американских городах. Ориентировочная цена новинки – 2295 гривен.

Смотрите видео: Magic Leap One first look: worth the hype?

 

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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