Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также добавил, что таких "тревожных" ночей не было уже несколько недель, хотя тревоги были непродолжительными.

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Угроза обстрелов Одесской области остается

Братчук подчеркнул, что возросла активность воздушной вражеской разведки. Также активизировалась враждебная авиация, которая тоже проводит соответствующую разведку.

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Не забываем и о том, что в Черном море находятся 2 ракетоносителя, несущие на борту крылатые ракету типа "Калибр",

– отметил представитель Одесской ОВА.

Он также добавил, что ракетные удары, конечно, угрожают не только Одессе или Одесскому региону, но и другим областям нашего государства.

Братчук об угрозе обстрелов Одесской области: смотрите видео

Угроза из Крыма тоже не исчезла

Братчук также заметил, несмотря на недавние события на оккупированном полуострове Крым, угроза ракетных ударов оттуда также никуда не исчезла.

"Произошедшие события в Крыму, например, утром или несколько дней назад на аэродроме "Саки". Такое впечатление, что Крым пытается с фейерверком вернуться в родную украинскую гавань", — подчеркнул Братчук.

Обратите внимание! Утром 16 августа произошли мощные взрывы возле Джанкоя. Ровно за неделю до этого в Крыму произошли взрывы на аэродроме "Саки".

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