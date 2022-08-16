Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также добавил, что таких "тревожных" ночей не было уже несколько недель, хотя тревоги были непродолжительными.
Важно О втором фронте пока не говорится, – Братчук о ситуации в Приднестровье
Угроза обстрелов Одесской области остается
Братчук подчеркнул, что возросла активность воздушной вражеской разведки. Также активизировалась враждебная авиация, которая тоже проводит соответствующую разведку.
К теме В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили российский беспилотник, еще один "минуснули" на Востоке
Не забываем и о том, что в Черном море находятся 2 ракетоносителя, несущие на борту крылатые ракету типа "Калибр",
– отметил представитель Одесской ОВА.
Он также добавил, что ракетные удары, конечно, угрожают не только Одессе или Одесскому региону, но и другим областям нашего государства.
Братчук об угрозе обстрелов Одесской области: смотрите видео
Угроза из Крыма тоже не исчезла
Братчук также заметил, несмотря на недавние события на оккупированном полуострове Крым, угроза ракетных ударов оттуда также никуда не исчезла.
"Произошедшие события в Крыму, например, утром или несколько дней назад на аэродроме "Саки". Такое впечатление, что Крым пытается с фейерверком вернуться в родную украинскую гавань", — подчеркнул Братчук.
Ситуация в Одесской области: последние новости
- Из порта "Южный" отправилось еще одно судно с зерном. 23 тысячи тонн пшеницы доставят в Африку.
- Возросло количество жертв после взрыва мины в море в Затоке. По состоянию на утро 15 августа 3 погибших, 2 в больнице.
- Правоохранители в Одесской области задержали медика, который помогал российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге области.