Еще 2 человека сейчас находятся в больнице. В каком они состоянии – неизвестно.

Важно Появилось видео момента взрыва мины в Заливе

Число жертв трагедии в Заливе увеличилось. Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице,

– рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Подробности взрывы мины в Заливе

Детали о взрыве мины рассказала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, на момент взрыва на пляже отдыхала не только пострадавшая компания. Были и другие отдыхающие.

Когда люди вошли в море и начали плавать, произошел взрыв в воде. Сейчас работает следственно-оперативная группа, она и сделает окончательные выводы о том, что сработало. Однако Гуменюк подчеркнула, что побережье в нынешних реалиях – это зона боевых действий, а не отдыха.

"У нас есть большая беда, которую люди создали себе сами", - подчеркнула чиновница.

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В Украине запрещено купаться в море

русские оккупанты разбрасывают свои мины в Черном море, а ветер и волны выбрасывают их на берег. Кроме того, побережье в Одесской области заминировали наши военные из-за угрозы высадки российского десанта. Поэтому купаться в море или просто загорать на пляже – строго запрещено. Местные власти постоянно повторяют это, а полицейские выгоняют отдыхающих с пляжей.

При этом люди упорно игнорируют запрет. Даже после трагических случаев, которые уже случились этим летом , они продолжают отдыхать у моря, пренебрегая собственной жизнью.

Смотрите об аналогичном трагическом случае в июле: видео момента взрыва мины