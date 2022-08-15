Ще 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.

Важливо З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці

Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась. Троє загиблих, двоє людей з пораненнями перебувають у лікарні,

– розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Подробиці вибухи міни в Затоці

Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.

Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку.

"Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.

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В Україні заборонено купатися в морі

російські окупанти розкидають свої міни у Чорному морі, а вітер та хвилі викидують їх на берег. Крім того, узбережжя в Одеській області замінували наші військові через загрозу висадки російського десанту. Тому купатися в морі чи навіть просто засмагати на пляжі – суворо заборонено. Місцева влада постійно повторює це, а поліцейські виганяють відпочивальників з пляжів.

При цьому люди вперто ігнорують заборону. Навіть після трагічних випадків, які вже трапилися цього літа, вони продовжують відпочивати біля моря, нехтуючи власним життям.

Дивіться про аналогічний трагічний випадок у липні: відео моменту вибуху міни