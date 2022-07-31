Одесскую область атаковали двумя "Искандерами": от разрыва разлетелись "тепловые ловушки"

31 июля 2022 , 19:54
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Вечером 31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району. Враг применил "Искандеры".

Ракеты были выпущены из временно окупированного Крыма

Детали обстела Одесской области сообщили в оперативном командовании "Юг". Там заявили про атаку двумя ракетами типа "Искандер". 

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В ОК "Юг" отметили, что ракеты были выпущены из временно окупированного Крыма.

От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.
– говорится в сообщении.

По информации командования, спровоцировали возгорание сухой травы. Спасатели ликвидируют пожар. 

Последствия ракетного удара / Фото ОК "Юг"

Обломки вражеской ракеты / Фото ОК "Юг"

Оккупанты атаковали Одесскую область / Фото ОК "Юг"

Что известнопро обстрел Одесской области: 

  • В Одесской области в 17.34 объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов жители Одессы начали сообщать около 17.30. После 18:00 раздался сигнал отбоя.
  • В Одесской районной государственной администрации рассказали, что враг нанес удар по территории одной из общин Одесского района и попал в карьер. Информация о пострадавших уточняется.

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Автор: Михайло Гема