Лоцманский катер получил пробоину
О взрыве украинского катера 31 июля сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, взрыв произошел в устье Быстрое.
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Сообщается, что лоцманский катер получил пробоину из-за столкновения со взрывным устройством. Сергей Братчук заявил, что пострадавших из-за взрыва – нет.
В то же время Братчук отметил, что проход по устью Быстрое временно ограничен.
Россия заминировала Черное море
- Оккупанты заминировали Черное море, из-за чего на минах подрываются мирные люди. Трагический инцидент произошел 11 июня в селе Грибовка Одесской области. Там мужчина несмотря на запрет пошел отдыхать на пляж с семьей, но наткнулся на российскую мину и умер.
- Также 15 июля в Одесской области в море подорвался мужчина. Он, игнорируя предостережения и запрет, решил поплавать в море и подорвался на мине. Детали трагического инцидента рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что мужчина отметил свой день рождения и пошел купаться в море.
- Еще один похожий трагический случай произошел 28 июля на побережье Коблева в Николаевской области. Люди пошли купаться в море, хоть действует строгий запрет.
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