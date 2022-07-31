Лоцманський катер отримав пробоїну

Про вибух українського катера 31 липня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, вибух стався у гирлі Бистре.

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Повідомляється, що лоцманський катер отримав пробоїну через зіткнення з вибуховим пристроєм. Сергій Братчук заявив, що постраждалих через вибух – немає.

Водночас Братчук зазначив, що прохід гирлом Бистре тимчасово обмежено.

росія замінувала Чорне море

Окупанти замінували Чорне море, через що на мінах підриваються мирні люди. Трагічний інцидент стався 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області. Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю, але наштовхнувся на російську міну та помер.

Також 15 липня в Одеській області в морі підірвався чоловік. Він, ігноруючи застереження і заборону, вирішив поплавати в морі й підірвався на міні. Деталі трагічного інциденту розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що чоловіків відзначав свій день народження і пішов купатися у море.

Ще один схожий трагічний випадок стався 28 липня на узбережжі Коблева в Миколаївській області. Люди пішли купатись в море, хоч діє сувора заборона.

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