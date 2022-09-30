Одесса и Николаевская область под атакой дронов: сбили 5, но есть и попадания

Российские оккупанты снова атаковали Одессу и Николаевскую область. Предварительно известно, что по городам ударили драконами-камикадзе.

Соответствующую информацию сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Это случилось поздно вечером 29 сентября.

Заметьте В Днепре 2 прилета вражеских ракет: попали в АТП, сгорели 50 автобусов, есть жертвы

Россия снова атаковали Одессу и Николаев драконами-камикадзе

Одесса и Николаев под ударом дронов-камикадзе,

– написал Тимошенко.

По его словам, в Одесской области силы ПВО над морем сбили в непосредственной близости к Одессе три вражеских беспилотника.

"В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", – написал заместитель Андрея Ермака.

В Николаевской области есть попадание

По данным Кирилла Тимошенко, Есть попадание беспилотника в городе и объект инфраструктуры в Николаевской области. Там работают спасатели и экстренные службы.

Имеем попадание беспилотника в здание в центре города. Работают все соответствующие службы. Друзья, прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги,

– заявил мэр Александр Сенкевич.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, между Южноукраинском и Вознесенском слышали взрывы. Предварительно известно, что:

1 дрон-камикадзе Shahed 136 повредил здание в центре;

еще один ударил по инфраструктуре. Работает ГСЧС

На месте, по состоянию на 00:15 30 сентября, работали спасатели. Жертв и раненых в то время не было.

ВСУ сбили 5 вражеских дронов

Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 – по Одесщине,

– сообщило оперативное командование "Юг".

По данным командования,:

над Николаевщиной три Shahed 136 сбили, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе;

на 00:58 30 сентября работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Более того, над Одесским заливом силы противовоздушной обороны сбили 2 летучих камикадзе на подлете в город.

К сожалению, в то же время мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о новых взрывах.

Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!

– сказал Сенкевич.

Воздушная тревога в области продолжается с 22:42 29 сентября.

На сколько хватит иранских дронов

Стоит вспомнить, что россия не впервые бьет по городам иранскими драконами-камикадзе. В частности, враг атаковал Одессу, Николаев, Днепр. Наши военные уже сбили много единиц дронов, по меньшей мере 10 штук, и на самом деле могли сбить 20.

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, россияне намеренно пытаются нас запутать относительно количества этих дронов. Они наносят трехзначные числа (порядковый номер) на эти дроны, чтобы показать, что их много.

Но на самом деле еще может оказаться, что наши ПВО научатся сбивать иранские дроны, и они внезапно закончатся у россиян,

– сказал Киричевский.

Смотрите также – заканчиваются ли иранские дроны в России: видео