В компании подчеркнули, что об ориентировочном времени возвращения света в Хаджибейский район Одессы сообщат позже. Поэтому призвали граждан следить за обновлениями на страницах компании.
Заметьте Возможно отключение света, воды и тепла: как эффективно подготовиться
Часть одесситов провела Рождество без света
В ДТЭК Одесские электросети отметили, что в этот день в 16:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций Одессы. Поэтому временно без света осталась часть Хаджибейского района, а именно микрорайон Черемушки.
Наши специалисты уже работают на месте и выясняют причины отключения,
– говорится в сообщении.
Представители компании заметили, что там, где это возможно, энергетики в первую очередь переподключат объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания. О дальнейшем восстановлении света в микрорайоне Черемушки в ДТЭК пообещали сообщить, как только станет ясна причина аварии и сроки ее ликвидации.
В Одесской области исчезал свет после атаки "Шахедами"
- В ДТЭК рассказали, что после того, как Россия атаковала Одесскую область беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" вечером 22 декабря, в регионе были повреждены объекты электросетей. Поэтому почти у 4 тысяч семей исчез свет.
- Уже после отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к работе по ликвидации последствий вражеской атаки по энергосети Одесской области. В течение нескольких часов энергетики ДТЭК также переподключили всех клиентов на резервные линии.
- Днем ранее вследствие падения обломков российского дрона было обесточивание воздушной линии электропередачи в Полтавской области. В министерстве энергетики Украины отметили, что все потребители были со светом.
- В то же время в министерстве подчеркнули, что без света по разным причинам остались люди в 10 областях Украины. Там, по возможности, подачу электроэнергии пытались восстановить украинские работники энергетики.