В ДТЭК прокомментировали недавнюю атаку "Шахедами" на Одесщину. Напомним, что она произошла вечером 22 декабря.

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Какие последствия российской атаки

Как сообщили в ДТЭК, вечером 22 декабря в результате атаки дронами-камикадзе в Одесской области были повреждены объекты электросетей. Поэтому в домах почти 4 000 семей исчез свет. Позже энергетики начали ликвидировать последствия российской агрессии.

В течение нескольких часов энергетики ДТЭК перезаживили всех клиентов на резервные линии и приступили к восстановлению сетей как только получили разрешение ВСУ и ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Сейчас в домах всех этих 4 000 семей снова есть свет. В ДТЭК призвали украинцев верить в энергетиков.

Россия часто терроризирует Одесскую область "Шахедами"