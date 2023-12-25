У компанії наголосили, що про орієнтовний час повернення світла у Хаджибейський район Одеси повідомлять пізніше. Тому закликали громадян слідкувати за оновленнями на сторінках компанії.
Зауважте Можливе відключення світла, води та тепла: як ефективно підготуватися
Частина одеситів провела Різдво без світла
У ДТЕК Одеські електромережі зазначили, що цього дня о 16:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій Одеси. Через це тимчасово без світла залишилася частина Хаджибейського району, а саме мікрорайон Черемушки.
Наші фахівці вже працюють на місці та з'ясовують причини відключення,
– мовиться у дописі.
Представники компанії зауважили, що там, де це можливо, енергетики в першу чергу перезаживлять об'єкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення. Про подальше відновлення світла у мікрорайоні Черемушки у ДТЕК пообіцяли повідомити, як тільки стане зрозуміла причина аварії та строки її ліквідації.
В Одеській області зникало світло після атаки "Шахедами"
- У ДТЕК розповіли, що після того, як Росія атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" ввечері 22 грудня, в регіоні були пошкоджені об’єкти електромереж. Через це у майже 4 тисяч родин зникло світло.
- Уже після відбою повітряної тривоги енергетики взялися до роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки по енергомережі Одеської області. Протягом декількох годин енергетики ДТЕК також перезаживили всіх клієнтів на резервні лінії.
- За день до цього внаслідок падіння уламків російського дрона було знеструмлення повітряної лінії електропередачі в Полтавській області. У Міністерстві енергетики України зауважили, що всі споживачі були зі світлом.
- Водночас у міністерстві наголосили, що без світла з різних причин залишились люди у 10 областях України. Там за можливістю подачу електроенергії намагалися відновити українські працівники енергетики.