У міністерстві запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Влада не планує застосовувати планові відключення світла.

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Яка ситуація на Полтавщині та в інших областях

Через падіння уламків дрона знеструмлювалась повітряна лінія на 35 кіловатів, яка живить побутових споживачів (у Полтавській області – 24 Канал). На ранок (21 грудня – 24 Канал) усі зі світлом,

– запевнили в міністерстві.

Там пояснили, що без світла з різних причин залишились люди у 10 областях України. А саме:

у Донецькій області – через негоду – 59 населених пунктів, через бойові дії – 137;

на Харківщині – через негоду 21 населений пункт (близько 11,2 тисячі клієнтів), внаслідок бойових дій – 16,2 тисячі споживачів;

у Дніпропетровській області – через бойові дії – 5,9 тисячі споживачів, через технічні причини – 238 абонентів. На ранок залишається без світла 1,7 тисячі точок обліку;

у Запорізькій області – у результаті бойових дій – 63 населених пункти (орієнтовно 26 тисяч абонентів);

на Чернігівщині – внаслідок бойових дій без світла 14 населених пунктів (тобто 1,2 тисячі споживачів).

Окрім того, у Миколаївській області через бойові дії без світла було 500 споживачів, проте вранці 21 грудня їм дали електрику.

У Сумській області через бойові дії без світла залишаються 69 населених пунктів – тобто 5,5 тисячі точок обліку. У Херсонській області – через війну без світла – 45 населених пунктів, проте в Херсоні під'єднали до електрики 134 споживачі, в місті без електрики понад 14 тисяч клієнтів.

Ба більше, в одному з районів Хмельницькій області порушили правила встановлення газового обладнання, що призвело до витоку газу у квартирі. З підозрою на отруєння газом медики госпіталізували двоє дітей. На Житомирщині внаслідок несанкціонованого втручання в систему газопостачання та потрапляння води – без газу люди у багатоквартирному будинку.

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергетиці