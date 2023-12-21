Під час повномасштабного вторгнення Росії українці вже пережили досить багато, зокрема, й відключення електроенергії. Варто знати, що потрібно купити та як підготуватися до періоду блекауту.

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Що повинні знати українці

За період повномасштабної війни українці добре зрозуміли, що без тривожної валізки наразі ніяк. Тому з настанням холодної погоди краще потурбуватися про це і скласти як мінімум усі важливі документи у тривожну валізку. Також у неї можна покласти речі першої потреби, воду та їжу.

Обов’язково варто пам’ятати про запас готівки на випадок блекауту, оскільки у дні, коли немає немає світла, є проблеми зі зв’язком. Тому черг біля банкоматів не уникнути, а в магазинах бажання розрахуватись картою стає проблемою.

Ще одна порада – зробити запаси води. Навіть при умові, якщо світло більше не будуть вимикати, запаси води завжди потрібні. Під час блекауту є ймовірність виникнення проблеми з роботою насосів, які закачують воду у резервуари та передають її далі до споживачів.

Тож запас технічної та питної води завжди стане у пригоді. Також варто наголосити, що найкращим варіантом, де можна зберігати воду це – відра, пластикові бочки та пляшки.

Звісно, варто зробити запаси їжі. Найкраще буде придбати ті продукти, які не будуть псуватись: крупи, консерви, овочі у невеликій кількості, олію, чай, цукор, енергетичні батончики, шоколад, каші та локшина швидкого приготування, сухарики, хлібці, горіхи та звісно консерви.

Також варто подбати й про продукти, які будуть лежати у холодильнику. Гарною ідеєю буде заповнити вільне місце у морозильнику пляшками з водою. У разі вимкнення світла на довгий час, продукти варто покласти поруч із ними, тоді замерзла вода зможе певний час тримати холод та зберегти їжу.

Обов’язково необхідно зарядити всі електронні пристрої. Варто подбати про рівень зарядки павербанків, ліхтариків та інших важливих засобів, що допоможуть пережити часи без електроенергії.

Також подбайте про зв’язок. Під час відключень світла може виникнути проблема зі зв’язком, тому варто подбати одразу про кілька аспектів. Щоб дізнаватись важливі новини та не пропустити важливу інформацію, подбайте, щоб у вас був доступ до радіо. Крім цього, варто заздалегідь домовитись з рідними, де ви можете зустрітись, якщо мобільного зв’язку не буде взагалі. Це потрібно проговорити й зі своїми дітьми: де зустрінетесь, куди йти, що робити.

Якщо можливість подзвонити все ж таки буде, то варто заздалегідь прослідкувати, щоб цьому не завадив порожній мобільний рахунок. Тому потрібно перевірити баланс вашого рахунку.

Інші поради у випадку блекауту

Зайвим не буде виписати собі усі номери екстрених служб, щоб бути впевненими у своїй безпеці.

Варто не забути і про аптечку. Оскільки у найбільш невідповідний момент в ній може забракнути необхідних ліків. Тому краще перевір її наповнення та придбай усі потрібні медикаменти заздалегідь.

Подбайте про тепло в оселі. Під час довготривалого відключення світла можуть вимкнути й опалення. Щоб утеплити будинок, насамперед варто заклеїти вікна, щоб не було щілин. Також гарною ідеєю буде ущільнити вхідні двері.

Також не забувайте про безпечне переміщення вулицею. Якщо ж у вас є автомобіль, то варто тримати бак автомобіля повним, щоб будь-якої миті мати змогу спокійно дістатись у потрібне місце. А якщо ви пішохід, то краще подбати про ліхтарик та спеціальний одяг чи наліпки для нього, щоб тебе було видно навіть у темноті.

Що варто купити перед блекаутом

Звісно, є багато речей, які можуть знадобитися під час блекауту. Багато з них, ви вже можете мати:

павербанки;

кабелі, перехідники, адаптери;

ліхтарики;

лампи на батарейках;

гірлянди на батарейках;

світлодіодна стрічка;

сірники;

свічки;

вологі серветки (або одноразовий душ);

радіо на батарейках;

батарейки;

термоси;

світловідбивна стрічка.

Також за бажанням та можливістю можна придбати засоби, які дозволять мати вдома світло незалежно від відключень електроенергії. Зокрема це можуть бути генератори. Проте варто пам’ятати, що їхнє використання можливе лише за умови дотримання безпекових рекомендацій.

Та найважливіше у підготовці до можливого блекауту — це, звісно, психологічна підготовка. Насамперед варто визначити для себе, що це чудова можливість присвятити час близьким та зайнятись справами, які досить довго доводилось відкладати.

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