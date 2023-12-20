Ввечері 20 грудня ворог запустив відразу кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Відомо, що на Полтавській області збивали російські БпЛА. І що внаслідок цього уламки впали на житловий будинок, розповів глава ОВА Філіп Пронін.

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Чи є постраждалі

Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав,

– зазначив він.

Глава ОВА додав, що зранку на місці працюватиме профільна комісія. Вона займеться фіксуванням руйнувань. А власники будинку отримають грошову допомогу.

Віримо в наші Сили оборони та ППО. Слава Україні!

– резюмував Пронін.

На Сумщині збили "Шахеди"

Про це о 21:48 повідомили у Сумській ОВА. Зауважили, що в небі над областю сили протиповітряної оборони знищили два російські БпЛА "Шахед".

Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

– закликала місцева влада.

Також про успішну роботу відзвітував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що вдалося знищити 2 ворожі безпілотники у Криворізькому та Дніпровському районі. Глава ОВА подякував захисникам з ПвК Схід "за спокійний сон наших дітей".

У ніч проти 20 грудня збили 18 "Шахедів"