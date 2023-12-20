Пізно ввечері російські військові запустили дрони-камікадзе як з Півдня України, так і з Півночі. Відомо, що в низці регіонів повітряна тривога, пов'язана з загрозою удару "Шахедами". Водночас на Сумщині вже відзвітували про успішну роботу.

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На Сумщині знищують "Шахеди"

Як зазначили у Сумській ОВА, у небі над областю сили протиповітряної оборони вже знищили два "Шахеди". Це станом на 21:48.

Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

– закликають в ОВА.

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у більш як половині України. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Полтавську, Сумську та Чернігівську області.

У ніч проти 20 грудня знищили 18 "Шахедів"