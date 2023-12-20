Поздним вечером российские военные запустили дроны-камикадзе как с Юга Украины, так и с Севера. Известно, что в ряде регионов воздушная тревога, связанная с угрозой удара "Шахедами". В то же время в Сумской области уже отчитались об успешной работе.
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В Сумской области уничтожают "Шахеды"
Как отметили в Сумской ОВА, в небе над областью силы противовоздушной обороны уже уничтожили два "Шахеда". Это по состоянию на 21:48.
Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!
– призывают в ОВА.
По состоянию на 22:00 воздушную тревогу объявили в более чем половине Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
В ночь на 20 декабря уничтожили 18 "Шахедов"
- Воздушные силы утром 20 декабря рассказали о ночной атаке дронами-камикадзе. Отмечают, что враг запускал их из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда и Балаклава.
- По данным рода войск, российские военные запустили 19 Шахедов, из которых удалось уничтожить 18. Это сделали силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, а также Кировоградской областей.
- Также оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области. Враг бил по Харьковщине.