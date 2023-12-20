Поздним вечером российские военные запустили дроны-камикадзе как с Юга Украины, так и с Севера. Известно, что в ряде регионов воздушная тревога, связанная с угрозой удара "Шахедами". В то же время в Сумской области уже отчитались об успешной работе.

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В Сумской области уничтожают "Шахеды"

Как отметили в Сумской ОВА, в небе над областью силы противовоздушной обороны уже уничтожили два "Шахеда". Это по состоянию на 21:48.

Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

​​​ – призывают в ОВА.

​По состоянию на 22:00 воздушную тревогу объявили в более чем половине Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 20 декабря уничтожили 18 "Шахедов"