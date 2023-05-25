Будет ли в Одессе пляжный сезон в этом году: власти приняли важное решение

В Одессе в этом году планируется открыть доступ к некоторым пляжам. Однако для этого будет проведена специальная проверка.

Так, в Одессе выдали приказ о проведении мероприятий по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря в условиях военного положения. Напомним, что по состоянию на сегодня люди уже начали массово отдыхать на пляжах города, несмотря на запрет.

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Будет ли в Одессе пляжный сезон

Как стало известно, в Одессе запланировали мероприятия, чтобы украинцам предоставили возможность доступа к отдельным пляжным зонам для оздоровления с возможностью купания в море.

Поэтому могут открыть участки в пределах береговой линии Одессы – от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана.

Местные власти отметили, что соответствующий приказ касается не открытия пляжей, а условий, при которых они могут быть открыты.

Так, в приказе говорится, что нужно сделать на соответствующих участках пляжных зон. После того, как специальная созданная комиссия от Одесского горсовета проведет проверки выполнения условий приказа, она должна подать соответствующие акты в Одесскую ОВА.

Кстати, окончательное решение будет принято начальником Одесской ОВА и объединенной стратегической группировки войск "Одесса", согласно которой и будут внесены изменения в предварительный приказ о работе пляжей.

В Одессе будут создавать места отдыха

Недавно руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что военные предоставили местным властям Одессы рекомендации по созданию мест отдыха. В частности, отсутствие массовых скоплений людей, а также создание безопасных мин зон и укрытий.

Гуменюк отметила, что необходимо обеспечить безопасность купания. Речь идет об исключении столкновения с опасностью из моря – морскими минами.

Отметим, что море остается заминированным. Несмотря на то, что россияне отодвинулись с позиций в море, они могут прибегнуть к диверсионным провокациям и осуществлять ракетные удары, которые часто приходятся в рекреационную зону Одесщины.