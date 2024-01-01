Одесса была под массированной атакой "Шахедов": в городе раздавались взрывы, падали обломки
Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:12 31 декабря. Тогда стало известно, что с Черного моря на регион улетают "Шахеды". Позже поступили сообщения о взрывах и работе ПВО по воздушным целям врага.
Читайте также У нас есть прилеты, – Ким об атаке "Шахедами" Николаевщины
Россияне атакуют Одессу "Шахедами"
Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И что работает ПВО. Ево работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба работают над уничтожением баражирующих боеприпасов, запущенных врагом.
Жители Одесского района, пожалуйста, не выходите из безопасных мест! Угроза остается!
– призвал глава ОВА Олег Кипер в 00:50.
Корреспонденты Общественного в 01:04 и 01:08 сообщили о взрывах в Одессе. В то же время они не уточняли, это работа ПВО по ударным БПЛА, или прилет дронов-камикадзе.
Обратим внимание на то, что местные СМИ, по предварительной информации, сообщают также о вспыхнувших прилетах и пожарах. В то же время официальной информации на этот счет еще нет, поэтому ожидаем, что скажут власти Одесщины.
Местные жители уже успели выложить в сеть, что мы не одобряем видео с пожаром в многоэтажке. Помните об информационной тишине и не рискуйте своими жизнями, пытаясь снять последствия вражеской атаки.
Это важно! Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Помните, что угрожают здоровью и жизни не только "Шахеды", но и их сбитые обломки. Итак, находитесь в безопасных местах до отбоя.