Одесса была под массированной атакой "Шахедов": в городе раздавались взрывы, падали обломки

Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:12 31 декабря. Тогда стало известно, что с Черного моря на регион улетают "Шахеды". Позже поступили сообщения о взрывах и работе ПВО по воздушным целям врага.

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Россияне атакуют Одессу "Шахедами"

Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И что работает ПВО. Ево работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба работают над уничтожением баражирующих боеприпасов, запущенных врагом.

Жители Одесского района, пожалуйста, не выходите из безопасных мест! Угроза остается!

– призвал глава ОВА Олег Кипер в 00:50.

Корреспонденты Общественного в 01:04 и 01:08 сообщили о взрывах в Одессе. В то же время они не уточняли, это работа ПВО по ударным БПЛА, или прилет дронов-камикадзе.

Обратим внимание на то, что местные СМИ, по предварительной информации, сообщают также о вспыхнувших прилетах и пожарах. В то же время официальной информации на этот счет еще нет, поэтому ожидаем, что скажут власти Одесщины.

Местные жители уже успели выложить в сеть, что мы не одобряем видео с пожаром в многоэтажке. Помните об информационной тишине и не рискуйте своими жизнями, пытаясь снять последствия вражеской атаки.

Это важно! Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Помните, что угрожают здоровью и жизни не только "Шахеды", но и их сбитые обломки. Итак, находитесь в безопасных местах до отбоя.

Воздушные силы предупреждают о "Шахедах"

Воздушные силы написали: "Очередная атака "Шахедов" с Черного моря в Одесскую область! Направление – Одесса, Затока, Черноморск!"В Воздушных силах предупредили, что несколько групп "Шахедов" с востока и запада летят на Днепр. А еще несколько групп из Николаева курсируют на Одессу.Воздушные силы обратились к украинцам: "Одесса, Николаев, Запорожье, Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях!"Воздушные силы известили: "Внимание! "Шахеды" из Черного моря в направлении Одесщины!"