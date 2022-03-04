Одесса точно не упадет, – Подоляк

Горячей точкой в Украине остается южное направление. Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Одесса точно не упадет.

Об этом он сказал на брифинге во Львове. Во время выступления он упомянул прославленный мем о "русском корабле".

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"Они уже 8 дней десантируются, есть просто фантастический мем, который говорит, где сегодня должны быть российские корабли", – отметил он.

И Одесса точно не упадет, чтобы они не думали. Николаев даже не упал,

– подчеркнул Подоляк.

Брифинг Подоляка и Арахамии: смотрите видео

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